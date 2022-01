La definizione e la soluzione di: Giorno festivo nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FERIA

Significato/Curiosità : Giorno festivo nell antica Roma

Roma se verosimilmente si tratta di un'istituzione molto più antica; durante tutto l'evo antico, Roma fu uno dei principali centri di istruzione del mondo occidentale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con giorno; festivo; nell; antica; roma; Un giorno da torta con le candeline; In certi orologi ha anche il giorno della settimana; Così sono le prime ore del giorno ; Un giorno passato da poco; festivo all'opposto; Crea un periodo festivo ; Addobbo festivo cittadino; Giorno della settimana festivo in Italia; I seguaci di un movimento popolare che sorse in Lombardia nell XI secolo; Il director nell agenzia di pubblicità; Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore; nell aglio e nel prezzemolo; Il popolino nell antica Roma; Una antica cortigiana greca; L antica mitologia degli dèi scandinavi; Tre nell antica Roma; Un arbusto dalle coccole aroma tiche; Un soldato di terza linea nella legione roma na; Il Bova della pellicola Tutte le strade portano a roma ; Il Michele di un roma nzo di Verne; Cerca nelle Definizioni