La definizione e la soluzione di: Lo è il fratello che ha stesso padre e diversa madre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONSANGUINEO

Significato/Curiosità : Lo e il fratello che ha stesso padre e diversa madre

Fratelli di Gesù "fratellastro", cioè fratello dello stesso padre ma madre diversa: ad esempio i dodici figli che Giacobbe ebbe da quattro donne diverse (Genesi 35,22-26;37 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

