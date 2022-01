La definizione e la soluzione di: Fibra ricavata da frutti di piante tropicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAPOC

Significato/Curiosità : Fibra ricavata da frutti di piante tropicali

Ceiba speciosa (categoria Taxon angiosperme da controllare) Bombacaceae (Malvaceae secondo la classificazione APG). La Fibra bianca e lanosa contenuta nei frutti, nota come "falso kapok", viene utilizzata per realizzare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con fibra; ricavata; frutti; piante; tropicali; fibra tessile per sacchi; La fibra tessile ricavata dall agave; Era un tessuto di fibra poliestere; Una calda fibra artificiale; Quella rossa viene ricavata dall ematite; Impronta ricavata da una figura in rilievo; La fibra tessile ricavata dall agave; Quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; frutti che hanno un duro guscio; Danno frutti spesso appaiati; Tra i frutti che dà ci sono i datteri; Terreni coltivati a frutti col mallo; piante basse; Come le piante che si nutrono di insetti; piante tropicali che radicano nell acqua del mare; Tisane realizzate con le parti dure delle piante ; Piante tropicali che radicano nell acqua del mare; Si forma nei mari tropicali ; Cicloni tropicali | Venerdì 26 novembre 2021; Caratterizzano certe stagioni nelle zone tropicali ; Cerca nelle Definizioni