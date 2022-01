La definizione e la soluzione di: Il director nell agenzia di pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ART

Significato/Curiosità : Il director nell agenzia di pubblicita

agenzia pubblicitaria Un'agenzia pubblicitaria (o agenzia di pubblicità) è un'impresa che effettua le attività di creazione, pianificazione, produzione e posizionamento di campagne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con director; nell; agenzia; pubblicità; director 's __: la versione di un film voluta dal regista; Il director in pubblicità; Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore; nell aglio e nel prezzemolo; Un soldato di terza linea nell a legione romana; I colore dello zero nell a roulette; Sostitui l agenzia Rosta; Le iscrizioni di nuovi immobili nella banca dati dell agenzia delle Entrate; Se ne occupa l'agenzia ONU UNHCR; Ultime d'agenzia ; II marchio in pubblicità ; Motivetto musicale di show o pubblicità ing; Dirigente di un'agenzia di pubblicità ; Il tamburo della pubblicità ;