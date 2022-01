La definizione e la soluzione di: Dipinse Alla stanga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEGANTINI

Significato/Curiosità : Dipinse Alla stanga

Natività di Maria (Giotto) maggiormente la profondità prospettica, Giotto Dipinse il sostegno delle cortine che circondano il letto con stanghe che formano un rettangolo, appropriatamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con dipinse; alla; stanga; dipinse Venezia in numerosi capolavori; dipinse Sant Anna Metterza con Masolino; Lo dipinse Vincent van Gogh: I mangiatori di __; dipinse “La donna in blu”; Relativo alla guerra; Giovane dall aspetto insignificante ossessionato dalla tecnologia; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento; È simile alla lana; Il genere di The Entertainer, tema de La stanga ta; II compianto Newman de La stanga ta; E' una vera e propria stanga ; Una vera stanga ta fiscale; Cerca nelle Definizioni