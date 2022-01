La definizione e la soluzione di: Dileguarsi... per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VANIRE

Significato/Curiosità : Dileguarsi... per il poeta

Alla sera (sezione Il ciclo lucreziano) immagine del dileguarsi di ogni forma di vita; il crepuscolo non è più sentito dal poeta come una drammatica sfida al destino, bensì come il perdersi dolce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

