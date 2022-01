La definizione e la soluzione di: Davide, che ha scritto Così in terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIA

Significato/Curiosità : Davide, che ha scritto Cosi in terra

Stella di David in 2 delle 3 lettere ebraiche del nome David. Nella scrittura ebraica Davide è scritto solo con 3 caratteri, due dei quali sono la "D" (o "Dàleth" in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

davide ebbe ragione di lui; Il salmo attribuito a davide ; Team ciclistico in cui ha militato davide Cassani; davide , scrittore amico e biografo di Pavese; L Asimov scritto re; Ha scritto il romanzo Le piace Brahms?; Alvaro __, scritto re e poeta colombiano; Lo scritto re che difese Dreyfus; così ad alcuni piace il caffè; così dev essere il bucato; così è detto uno che spicca per intelligenza; così __ tutte, opera di Mozart; Miniere a fior di terra ; Un fiume sotterra neo carsico; Parte del Mediterra neo; L Inghilterra non fa parte di quella Unita;