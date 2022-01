La definizione e la soluzione di: Corrente che si opponeva alla poetica del massimo esponente del barocco letterario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ANTIMARINISMO

Significato/Curiosità : Corrente che si opponeva alla poetica del massimo esponente del barocco letterario

Storia della letteratura italiana

