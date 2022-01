La definizione e la soluzione di: Comprende sperone e tacco dello Stivale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ITALIA MERIDIONALE

Altre definizioni con comprende; sperone; tacco; dello; stivale; comprende liposuzione e rinoplastica; La grande penisola che comprende il Vietnam; comprende sette emirati sigla; comprende l Australia e la Nuova Zelanda; Lo sperone dello Stivale; Monte laziale da cui si estrae una pietra sperone ; Protetti da un attacco ; Un attacco pre-ictus sigla; Scarpa da donna con tacco e aperta sul tallone; L ora... dell attacco ; I colore dello zero nella roulette; La capitale dello Stato brasiliano di Pará; La più celebre opera dello storico Senofonte; Artisti del grimaldello ; Lo stivale unico al mondo; Lo sperone dello stivale ; Popolano la punta dello stivale ; La città lombarda del Festivale tteratura;