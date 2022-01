La definizione e la soluzione di: Collocare la baionetta sulla canna del fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INASTARE

Significato/Curiosità : Collocare la baionetta sulla canna del fucile

Museo civico archeologico Arsenio Crespellani (sezione La necropoli etrusca di Casalecchio di Reno (sala delle Ghirlande).) berretto slavo con stella rossa cucita sulla fronte, un fucile austriaco Stejer modello 1859º ripetizione ordinaria un fucile tedesco Maser, modello 1888. Nella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con collocare; baionetta; sulla; canna; fucile; Mettere, collocare ; collocare ... i soldati; Un lavoratore in più, da ricollocare ; collocare , posizionare; Montare la baionetta ; Per saettare sulla neve; Una località calabra sulla Costa dei Gelsomini; Il solco sulla pelle; C è tutto sulla tastiera del computer; Iniziali di canna vacciuolo; Un flauto di canna ; Nella canna da pesca; Da incubo in un programma del cuoco canna vacciuolo; Antico fucile originario della Cina; Lo è un fucile innocuo; Lo è il fucile dopo aver sparato; fucile a canne mozze associato alla mafia; Cerca nelle Definizioni