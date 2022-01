La definizione e la soluzione di: Capoluogo del Punjab, in Pakistan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAHORE

Significato/Curiosità : Capoluogo del Punjab, in Pakistan

Punjab (Pakistan) Il Punjab è la regione più popolosa del Pakistan (più della metà del totale) e la seconda più vasta (205.340 km²), situata a est del Paese, al confine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con capoluogo; punjab; pakistan; Cìli Irpini del capoluogo ; Il capoluogo del Calvados; Il capoluogo dell Irlanda del Nord; La città capoluogo dell Alta Austria, sul Danubio; Comprende il Belucistan e parte del punjab ; I confini del punjab ; Città pakistana, capoluogo del punjab ; Comprende Giappone e pakistan ; Lungo fiume del pakistan ; Il ghiacciaio del Kashmir pakistan o; Città pakistan a, capoluogo del Punjab; Cerca nelle Definizioni