La definizione e la soluzione di: Capo dell amministrazione comunale in Spagna e in America Latina.

Soluzione 7 lettere : ALCALDE

Significato/Curiosità : Capo dell amministrazione comunale in Spagna e in America Latina

Sindaco (reindirizzamento da Presidente della Giunta comunale) denominato consiglio comunale o municipale). La prima soluzione è adottata, per esempio, in Italia, vari paesi dell'America Latina, Germania (escluse le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

