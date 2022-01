La definizione e la soluzione di: Attività di chi gira film per hobby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CINEAMATORIALITÀ

Significato/Curiosità : Attivita di chi gira film per hobby

Altre definizioni con attività; gira; film; hobby; L attività di chi scrive articoli; Ospita animali in cattività ; attività sportiva canina di salti e slalom ing; Incassi di un attività economica; gira al luna park; Fanno gira re certi coperchi; Si piantano gira ndole; I Filistei obbligarono Sansone a farla gira re; Famoso film con Bradley Cooper e Lady Gaga; film di Luciano Emmer; La Francesca che ha diretto il film Il nome del figlio; Il Cruise del film Top Gu; hobby , svaghi; Il tempo che si dedica agli hobby ; Cosi terminano i plurali di lady e di hobby ; Cerca nelle Definizioni