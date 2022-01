La definizione e la soluzione di: Un arbusto dalle coccole aromatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GINEPRO

Significato/Curiosità : Un arbusto dalle coccole aromatiche

Juniperus (categoria Piante aromatiche) apprezzati per le loro doti aromatiche. Juniperus sabina L., chiamato volgarmente ginepro sabina o più semplicemente sabina, è un arbusto cespuglioso prostrato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con arbusto; dalle; coccole; aromatiche; arbusto che dà more; arbusto sempreverde; L'arbusto per la tapioca; Un arbusto con i cui rami si fanno scope; Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda; Reso libero dalle asperità; È ircondata dalle acque; Il re dalle orecchie d asino; Le piante con le coccole per il gin; Le sue bacche sono dette coccole ; Erbe aromatiche ; Una pianticella dalle foglie aromatiche ; Timo e rosmarino tra quele aromatiche ; Si ricavano dalle piante aromatiche ; Cerca nelle Definizioni