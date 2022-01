La definizione e la soluzione di: Lo è l appartamento non abitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFITTO

Significato/Curiosità : Lo e l appartamento non abitato

Altre definizioni con appartamento; abitato; appartamento che può essere super; Il numero d appartamento abbr; L appartamento in albergo; Il Jack che interpretò L appartamento ; Circonda l abitato ; L insieme delle persone di un centro abitato ; Antichi abitato ri del Mediterraneo; Poco abitato ; Cerca nelle Definizioni