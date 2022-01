La definizione e la soluzione di: Si abbandona abdicando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRONO

Significato/Curiosità : Si abbandona abdicando

Vittorio Emanuele III di Savoia loro stessi. Nel 1946 compì un tardivo tentativo di salvare la monarchia abdicando a favore del figlio. In Italia gli odonimi a lui dedicati sono 409 e sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 gennaio 2022

Altre definizioni con abbandona; abdicando; L abbandona no gli emigranti; Si dà abbandona ndo il lei; Come un trono... abbandona to; Gli ebrei lo abbandona rono guidati da Mosè; Si cede abdicando ; Si dimette abdicando ; Cerca nelle Definizioni