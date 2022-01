La definizione e la soluzione di: Un astro sul fondale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : STELLA MARINA

Significato/Curiosità : Un astro sul fondale

Fantascienza apocalittica e post apocalittica apocalittico, ipotizza che esperimenti atomici abbiano aperto un'enorme falda nel fondale degli oceani e che da essa tutta l'acqua marina defluisca nel sottosuolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 gennaio 2022

Altre definizioni con astro; fondale; Il Castro giovanni ex rugbista; L astro degli innamorati; La Musa dell astro nomia; Color giallo brunastro ; Crostaceo di fondale simile al granchio; fondale che non presenta rocce o scogli; Scossa tellurica che si sviluppa sul fondale ; Agganciata al fondale ; Cerca nelle Definizioni