La definizione e la soluzione di: Una rappresentazione riservata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTEPRIMA

Significato/Curiosità : Una rappresentazione riservata

Anteprima culturale simile che avviene precedentemente alla sua prima rappresentazione pubblica e che è riservata a un gruppo particolare, come ad esempio a giornalisti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con rappresentazione; riservata; rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre; rappresentazione della Natività tramite statuine; rappresentazione teatrale in ore diurne fra; rappresentazione visiva; In città è riservata a chi passeggia: zona __; riservata a una ristretta cerchia di persorne; La lotta giapponese riservata ai più corpulenti; Può essere riservata in ospedale; Cerca nelle Definizioni