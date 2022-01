La definizione e la soluzione di: Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POLDER

Polder (pronuncia: ['p?ld?r]) è un tratto di mare asciugato artificialmente attraverso dighe. Essendo una porzione di terreno pianeggiante recintata da argini, un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

