La definizione e la soluzione di: Rese penose dall ansia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFANNOSE

Significato/Curiosità : Rese penose dall ansia

I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia che si pone dei dubbi sull'insicurezza della sua situazione, che vive con ansia anche le più piccole perdite, che soffre terribilmente lo stress dei suoi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

