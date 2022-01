La definizione e la soluzione di: La materia prima di Impruneta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TERRACOTTA

Significato/Curiosità : La materia prima di Impruneta

Peposo (categoria Impruneta) carne in contenitori di coccio, posti all'imboccatura del forno, mentre preparavano i mattoni. Per coprire l'odore di una materia prima non sempre freschissima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

