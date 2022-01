La definizione e la soluzione di: 45 __ Knox: è il deposito dell oro degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FORT

Significato/Curiosità : 45 __ Knox: e il deposito dell oro degli Stati Uniti

Dollaro d'oro essere Stati presi a bordo dello Space Shuttle “Columbia”. Poi le monete furono messe nel deposito di lingotti degli Stati Uniti a Fort Knox. Il pubblico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con knox; deposito; dell; degli; stati; uniti; Si conservano a Fort knox ; Si tiene a Fort knox ; Le... mattonelle custodite a Fort knox ; E' custodito a Fort knox ;