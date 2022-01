La definizione e la soluzione di: Hanno l economia sempre molto espansiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINESI

Significato/Curiosità : Hanno l economia sempre molto espansiva

economia keynesiana nazionale che limita i mercati. Egli propone invece l'idea di una politica espansiva associata a un sistema tariffario per neutralizzare gli effetti sulla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con hanno; economia; sempre; molto; espansiva; hanno tutto per le mani; 10 Li hanno certi serpenti; hanno più di una metà; Alcune signore ne hanno una vera... e una falsa; Un... po d economia ; La sua Guardia dipende dal Ministero dell economia ; L economia studiata alla scuola gentiliana; In economia c è quella speculativa; __ Gaetano: cantava Ma il cielo è sempre più blu; Lo è l amore per sempre ; sempre è all opposto; Cosi è sempre l ozioso; Se ne fa molto con i cibi; molto valoroso; Ebbe molto da fare durante la rivoluzione francese; È molto alta nel mar Rosso; espansiva , estroversa; Cerca nelle Definizioni