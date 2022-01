La definizione e la soluzione di: Il gioco di mani... che si proietta sul muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OMBRE CINESI

Significato/Curiosità : Il gioco di mani... che si proietta sul muro

Banda della Magliana (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) (corrispondente a un vecchio identikit) che, rintracciato dalle forze dell'ordine, ha confessato che il rifugio in via Pignatelli era sì un nascondiglio, «ma non per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con gioco; mani; proietta; muro; Un gioco enigmistico con lettere e figure; gioco di carte con la napoletana; Un pinnipede gioco liere; Un diffuso gioco infantile; In mani era favorevole; Antichi legionari romani ; Può mani festare ironia; Hanno tutto per le mani ; Si proietta no gli animati; Cinema che proietta ta più pellicole insieme; Una vicenda girata e proietta ta; proietta luce intermittente; Il tennis giocato contro il muro ; Ripiano appeso al muro ; Finisce... al muro ; muro su cui si basa la struttura della casa; Cerca nelle Definizioni