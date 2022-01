La definizione e la soluzione di: I funghi per il dermatologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MICOSI

Significato/Curiosità : I funghi per il dermatologo

Onicolisi distacco dell'intera lamina. La sovrainfezione microbica da parte di batteri e funghi è frequente, e determina solitamente un'evidente alterazione cromatica. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

