La definizione e la soluzione di: Confina con Algeria e Ciad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIGER

Libia (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) nord-ovest con la Tunisia, a ovest con l'Algeria, a sud con il Niger e il Ciad, a sud-est con il Sudan, a est con l'Egitto. L'odierna Libia era abitata ...

Altre definizioni con confina; algeria; ciad; Grandissima, sconfina ta; confina no con l Algeria; Sconfina ta distesa; Con Sondrio, in Lombardia confina col Veneto; Agiva in algeria ; Confinano con l algeria ; Fra l'algeria e l'Egitto; L'algeria alle Olimpiadi; Comprende anche il Niger e il ciad ; Confina anche con il ciad ; Capitale del ciad ; Confina con Algeria, Libia e ciad ; Cerca nelle Definizioni