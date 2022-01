La definizione e la soluzione di: Asta orizzontale da palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBARRA

Significato/Curiosità : Asta orizzontale da palestra

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con asta; orizzontale; palestra; Con l asta si fa più alto; I torrioni della Tessaglia, in Grecia, sovrasta ti da un monastero; Lo dice chi ne ha abbasta nza; Casta gna candita; Sequenza orizzontale di vignette; Una lineetta orizzontale ; Albero quasi orizzontale a prua di un'imbarcazione; Parte orizzontale della ringhiera di una scala; Si allena in palestra ; Un asta della palestra ; Pedana da palestra | Venerdì 26 novembre 2021; Pedana usata in palestra ; Cerca nelle Definizioni