La definizione e la soluzione di: Lo si dà all inquilino moroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SFRATTO

Significato/Curiosità : Lo si da all inquilino moroso

Condominio (categoria P1417 letta da Wikidata) l'amministratore può in linea teorica (e nessuna norma lo vieta esplicitamente) agire in giudizio avverso l'inquilino moroso per il recupero del credito dovuto. Responsabilità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con inquilino; moroso; Lo può subire l'inquilino moroso; Cosi è la mela... con l'inquilino ; Lo paga l'inquilino al padrone di casa; Scacciare l'inquilino ; Clamoroso disordine; Riportare un clamoroso successo; Un raggiro di carattere amoroso ; Un luogo rumoroso ... pieno di schiamazzi; Cerca nelle Definizioni