La definizione e la soluzione di: Si affollano nel cervello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEE

Significato/Curiosità : Si affollano nel cervello

Videogioco (sezione Stimolazione del cervello) tutto è in costante mutamento, basti pensare alle migliaia di video che affollano YouTube che mostrano sequenze di gameplay sempre diverse. Tutto ciò è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

Altre definizioni con affollano; cervello; affollano teatri, cinema e stadi; affollano Piazza Duomo a Milano; Si affollano per le partite; affollano le spiagge in estate; Possiede ben poco cervello ; Nel cervello c è la pia e la dura; La scatola... piena di cervello ; Separa due lobi del cervello ; Cerca nelle Definizioni