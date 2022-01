La definizione e la soluzione di: __Ivanovic, ex tennista serba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ANA

Significato/Curiosità : __Ivanovic, ex tennista serba

Ana Ivanovic Ana Ivanovic (in serbo: ??? ?????????; Belgrado, 6 novembre 1987) è un'ex tennista serba. In carriera ha conquistato quindici tornei WTA in singolare, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 gennaio 2022

