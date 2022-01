La definizione e la soluzione di: Vero e concreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REALE

Significato/Curiosità : Vero e concreto

Pragmatismo (categoria Scuole e correnti filosofiche) pragmatismo (dal greco p???µa "fatto concreto") si intende un movimento filosofico il quale sostiene che l'attività concreta, intesa nel senso di un comportamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con vero; concreto; Il panettone dei vero nesi; Gruppo di architetti che lavorarono al Duomo di Modena e alle Arche Scaligere, a vero na; In modo severo ; Il periodo in cui apparvero i mammiferi; Non concreto ; concreto , pragmatico; Contrario di concreto ; concreto ; Cerca nelle Definizioni