La definizione e la soluzione di: Uno sport sul ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CURLING

Significato/Curiosità : Uno sport sul ghiaccio

Hockey su ghiaccio durante l'era fascista, anche chiamato disco su ghiaccio) è uno sport di squadra disputato sul ghiaccio in cui i pattinatori attraverso l'utilizzo di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con sport; ghiaccio; Sistema di trasport o su rotaie; Materiale per piste sport ive; Lo sport dei fantini; Slitta sport iva; Il frullato con il ghiaccio ; In mezzo al ghiaccio ; Attrezzo alpinistico per colpire il ghiaccio ; Casa di... ghiaccio ; Cerca nelle Definizioni