La definizione e la soluzione di: Tiene viva la festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANIMATORE

Significato/Curiosità : Tiene viva la festa

festa dei Gigli La festa dei Gigli è una festa popolare cattolica che si Tiene ogni anno a Nola in occasione della festività patronale dedicata a San Paolino. Con questo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

