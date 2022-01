La definizione e la soluzione di: Lo sono fede, speranza e carità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIRTÙ

Significato/Curiosità : Lo sono fede, speranza e carita

Altre definizioni con sono; fede; speranza; carità; Quella nera disono ra la fa-miglia; sono uguali nella serenata; sono duri per i principianti; sono staccate dal continente; fede li della Chiesa greca; fede razione sportiva; Jean, il presidente della fede razione Internazionale dell Automobile; Si rivolge con fede ; Un espressione di dubbio con speranza ; Fin che c è __, c è speranza ; Quello di speranza porta luce nella vita; La speranza di Cicerone; , Speranza, carità ; __, Speranza e carità ; Le suore, dette anche Figlie della carità ; Con speranza e carità ; Cerca nelle Definizioni