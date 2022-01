La definizione e la soluzione di: Segnali per i naviganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FARI

Significato/Curiosità : Segnali per i naviganti

Altre definizioni con segnali; naviganti; È impiegata per la riproduzione di segnali elettrici; I primi segnali di una crisi; Interpretazione dei segnali ricevuti; La scheda che elabora i segnali video nel computer; Una guida per i naviganti ; I naviganti li hanno sostituiti con i GPS; Incantavano i naviganti ; Fa l'occhietto ai naviganti ;