Soluzione 7 lettere : GIRARSI

Significato/Curiosità : Ruotare su se stessi

Alba (sezione Alba su altri pianeti) è di circa 1 ora e 12 minuti, pari al tempo impiegato dalla terra per Ruotare di 18°. L'alba comincia con il primo chiarore mattutino, e continua finché ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con ruotare; stessi; Si fa ruotare ... per scoprire chi bacia chi; ruotare per togliere o aprire; Un cerchio da far ruotare attorno al corpo; Delitto contro se stessi ; Nato dagli stessi genitori; Figlie degli stessi genitori; L anno che si prende per sé stessi ; Cerca nelle Definizioni