La definizione e la soluzione di: Ruminante delle zone artiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENNA

Significato/Curiosità : Ruminante delle zone artiche

Siberia Kazakistan. La costa del mare Glaciale Artico si articola in numerose insenature, soprattutto in corrispondenza delle foci dei fiumi, e in accentuate penisole ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con ruminante; delle; zone; artiche; Il ruminante dei Lapponi; Un agile ruminante ; ruminante della Maremma; Un ruminante che vive fra i dirupi delle montagne; Presiede all organizzazione delle Olimpiadi; Il gonnellino delle ballerine; Cellula delle felci; Vino liquoroso delle Lipari; Il compianto Bongusto della canzone ; _ Stevens: lanciò la canzone Father and Son; Lo sono le zone desertiche; Classica canzone natalizia; Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche ; Cerca nelle Definizioni