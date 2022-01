La definizione e la soluzione di: Rifà l orlo ai pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARTINA

Significato/Curiosità : Rifa l orlo ai pantaloni

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (L)) raggiungere il portafogli, che di solito è nella tasca posteriore dei pantaloni, per pagare il conto, a causa della scarsa lunghezza dell'arto. Avere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con rifà; orlo; pantaloni; Si rifà ogni mattina; Si rifà tutte le mattine; Si rifà alla barca tirata a secco; Chi lo concede rifà ; Piena fino all orlo ; Piene fino all orlo ; Possono opporlo i membri del Consiglio di Sicurezza; Riempiti sino all orlo ; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti; Fondo di... pantaloni ; Soldato che diede nome a una foggia di pantaloni ; Negozio di pantaloni spesso strappati; Cerca nelle Definizioni