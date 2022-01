La definizione e la soluzione di: Quello idrofilo si usa in batuffoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COTONE

Significato/Curiosità : Quello idrofilo si usa in batuffoli

Glossario di tessitura atta a migliorare le sue caratteristiche. Cotone idrofilo o lana di cotone, è un tipo di cotone posto in commercio dopo essere stato sottoposto a cardatura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

