Soluzione 3 lettere : IMO

Significato/Curiosità : Profondo per il poeta

Il tuo sguardo illumina il mondo Pierluigi Cappello, poeta scomparso nel 2017. Insieme a momenti di profonda riflessione sul sentimento d'amicizia che lega l'autrice al poeta, nella drammaticità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

profondo conoscitore; Lo si può tirare profondo ; profondo strapiombo; Scavo lungo e profondo ; Alvaro __, scrittore e poeta colombiano; Il poeta delle Bucoliche; Afflisse il poeta Borges; Un poeta come Omero;