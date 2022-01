La definizione e la soluzione di: Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASSE

Significato/Curiosità : Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine

Taser (reindirizzamento da Pistola elettrica) Swift's Electric Rifle, "fucile elettrico di Thomas A. Swift"), chiamato anche Pistola elettrica o storditore elettrico, è un dispositivo classificato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

