Soluzione 3 lettere : OCC

Significato/Curiosità : Occidentale in tre lettere

Valli valdesi valdesi (Vallées vaudoises in francese, Valadas valdesas in occitano) si intendono tre valli dell'Italia nord-Occidentale nelle quali è particolarmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

