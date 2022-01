La definizione e la soluzione di: Nel Galles e in Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosità : Nel Galles e in Baviera

Giorgio di Baviera (1880-1943) Maria di Baviera (Monaco di Baviera, 2 aprile 1880 – Roma, 31 maggio 1943) è stato un membro della famiglia reale bavarese dei Wittelsbach e un presbitero

Altre definizioni con galles; baviera; I confini... del galles ; Un noto cantante galles e; Il Russell filosofo e matematico galles e; Ci sono quelli di Coca in Spagna e Conwy in galles ; Nato a Monaco di baviera il 3 agosto 1975, il personaggio è un arbitro interazionale di calcio; Calza i sandali... in baviera ; Fiume che bagna l Engadina, il Tirolo e la Bassa baviera | Venerdì 26 novembre 2021; Scorre a Monaco di baviera ; Cerca nelle Definizioni