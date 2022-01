La definizione e la soluzione di: La muta spesso il volubile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosità : La muta spesso il volubile

Rinascimento (sezione La famiglia)

Le muta no gli uccelli; Immuta bile nell affetto; muta to, cambiato; Estroso muta mento d umore; Ricorre spesso in nomi doppi; Mangiano spesso tacos e tortillas; Vogliono spesso andare a dormirci i bambini; Danno frutti spesso appaiati; Le cambia il volubile ; volubile , incostante;