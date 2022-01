La definizione e la soluzione di: Un metallo simile all acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZIRCONIO

Significato/Curiosità : Un metallo simile all acciaio

Widia (reindirizzamento da metallo duro) cifre, p.e. un metallo duro del tipo K01 è destinato alla finitura (01) di acciai temprati o materiali con caratteristiche simili (K). I metalli duri sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

