Soluzione 6 lettere : PICNIC

Significato/Curiosità : Merenda sull erba

Colazione sull'erba (Manet) riferì: La Colazione sull'erba raffigura un episodio squisitamente contemporaneo. Due uomini e una donna stanno consumando la Merenda all'aperto, in una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

