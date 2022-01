La definizione e la soluzione di: Lunghi denti bianchissimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZANNE

Significato/Curiosità : Lunghi denti bianchissimi

La città delle bestie Carìas è un uomo simpatico, bello, abbronzato, con mani curate e denti bianchissimi, sempre vestito con eleganti vestiti sportivi. Parla con una voce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

