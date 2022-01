La definizione e la soluzione di: Indossa il saio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRATE

Significato/Curiosità : Indossa il saio

Presagio latino significa "tutti, in presenza dei sacerdoti (lett.: di chi Indossa il saio) sarebbero stati tenuti in piccolo conto". Chi dice di avere presagi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

