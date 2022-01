La definizione e la soluzione di: La getta chi ormeggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANCORA

Significato/Curiosità : La getta chi ormeggia

Orme (fiume) (sezione La Valdorme) che scorre in Toscana, affluente di sinistra del fiume Arno. L'Orme si getta nell'Arno tra gli abitati di Empoli e di Pontorme; il suo percorso tocca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con getta; ormeggia; Oppressione straniera cui l Italia fu soggetta ; Si getta al cane in Francia; getta ti via violentemente scaraventati; Nasce dagli Urali e si getta nel Mare di Barents; ormeggia re la nave; Ad essa si può ormeggia re la barca; Vi si ormeggia la barca; Cavi per ormeggia re; Cerca nelle Definizioni