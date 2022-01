La definizione e la soluzione di: Era il nome del fiume Congo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZAIRE

Significato/Curiosità : Era il nome del fiume Congo

Congo (fiume) Tra il 1971 e il 1997 il governo dell'allora Zaire indicava il fiume con il nome Zaire. Le sorgenti del Congo si trovano sulle pendici meridionali del monte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

